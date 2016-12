Klipp fra 60 år med Ságat - del 50

– Dette er trolig nok til å berge Duodjeinstituhtta fra konkurs, skrev Ságat etter at SIVA (Selskapet for industrivekst) hadde ettergitt gjeld på 500.000 kroner som Duodjeinstituhtta i Kautokeino hadde der. Dette kunne man lese om i Ságat nr. 84 for 6. mai 2010. Avisen kunne også fortelle at stiftelsen Duodjeinstituhtta i flere år hadde leid lokaler av nettopp SIVA, og hadde uken før permittert ansatte. Styret i Duodjeinstituhtta håpet at ettergivelsen av langsiktig gjeld var nok til at Sametinget ville åpne pengesekken igjen.

