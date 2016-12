Klipp fra 60 år med Ságat - del 1

Hovedoppslaget i den første utgaven var at det første kullet med agronomer, 26 stykker, var uteksaminert fra Finnmark landbruksskole i Tana siden 2. verdenskrig. Før krigen var det siste kullet uteksaminert i 1939.

I denne utgaven skrev Ságat også om et stort arbeid med reinskilling og merking som foregikk i Øst-Finnmark: Det var i alt 30.000 rein som skulle skilles og merkes, og da den første utgaven av Ságat kom ut den 12. desember, var rundt 10.000 rein blitt sortert. I reportasjen omtales også en ny type reingjerde som mye bedre enn de gamle.

Ságats første utgave forteller også at det hadde vært gjort flere forsøk tidligere på å starte en samisk avis eller et magasin. I 1873 ga daværende lensmann i Polmak, Christian Andersen, ut et samiskspråklig månedsmagasin «Muittalægje čuvggetusa haliduvvedi sami gaskast» (Foretelleren for de blant samene som ønsker opplysning). Det ble trykket i alt 33 utgaver av dette magasinet, det siste i september 1875.

Det gikk 23 år før det neste samiske bladet kom. Det var Nuorttanaste, som ble utgitt av Frikirken, og redaktør var emissær Gustav F. Lund. Bladet utgis fortsatt. I 1899 ga Norges Finnemisjon den samiskspråklige avisen «Usteb», som sen­ere ble norskspråklige under navnet Samenes Venn.

I 1904 kom den første utgaven av «Sagaid Muittalægje» med Andreas Larsen som redaktør. Den kom ut frem til desember 1911, med i alt 157 numre. I 1922-23 ble det også gjort et forsøk på å gi ut et nyhetsblad på samisk. Bladet «Same­albmug» kom ut med i alt seks numre før det var slutt, ifølge Ságat for 12. desember 1956.

I denne utgaven av Ságat kan man også lese om at det i august 1956 var oppnevnt en statlig komite for samiske spørsmål, med førstekonservator As­bjørn Nesheim som formann. Andre medlemmer var reineier Paul Dani­el­sen, som representerte Norske Rein­driftssamers Lands­for­bund, lærer Per Fokstad, som representerte Samisk råd for Finn­mark, professor Guttorm Gjess­ing, som representerte Sámi Særvi, Hans A. Opstad (ordfører i Porsanger), Arvid Dahl (ordfører i Kautokeino) og Lydolf Lind Meløy (ordfører i Kar­as­jok). Denne komiteen ble senere kjent som Samekomiteen av 1956.