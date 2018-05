Klar for lærlingeplass

De har bestemt seg for å ta utdanning for å arbeide i oppdrettsnæringen. Nå skal de ut i to års lærlingepraksis. Bak fra venstre Mathias Kjellmann (18) fra Talvik, Kim-Are Kristiansen (43) fra Lakselv, Sindre Aasheim (17) fra Alta, Einar Borch (24) fra Alta, Morten Larsen (17) fra Friarfjord, Roar Samuelsen (17) fra Honningsvåg/Alta, Sten-Eirik Sara Guttormsen (24) fra Alta, Marius Nilsen (17) fra Honningsvåg, Remy Wikerøy Angell (17) fra Kjøllefjord og faglærer Johnny Andreassen (62) fra Honningsvåg. Sittende foran fra venstre Tiril Olsen (18) fra Kvalsund, Elise Webber (19) fra Øksfjord og Ann-Kristin Samuelsen (31) fra Repvåg. Lemet Gamst fra Lebesby og Kristoffer Oskarsen fra Hammerfest har også gått i klassen, men var ikke til stede da bildet ble tatt. FOTO: Geir Johansen

De 14 elevene som har gjennomført videregående kurs to i akvakultur i Honningsvåg er nå klare for å være lærlinger på oppdrettsanlegg i to år. – Jeg vil gjerne bidra til å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig enn den er i dag, sier Kim-Are Kristiansen.

