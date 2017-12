Kjemper for sin nyfødte datters rettigheter

Jovsset Ánte Sara har tatt turen fra Kautokeino fra Oslo for å forsøke å slå staten i rettssalen for tredje gang. FOTO: Johan Mathis Gaup

I løpet av en to ukers periode har det skjedd og skal skje mye, i Jovsset Ánte Saras liv. Han har opplevd dødsfall i familien, blitt pappa, og på tirsdag møter han i Høyesterett for å kjempe for sin fremtid i reindriftsnæringen.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn