 Jeg fikk ingen kloke svar, men vi fikk en pris som synliggjør vår sak!

Anne May Olli, direktør av RiddoDuottarMuseat, har sørget for at hele museums-Norge nå retter sin oppmerksomhet mot behovet for et samisk kunstmuseum. FOTO: Elin Margrethe Wersland

Direktør Anne May Olli håper at prisen for Årets museum 2017 vil føre til at Samisk kunstmuseum ikke lenger bare vil eksistere som en fiksjon på Nordnorsk kunstmuseum, men at det blir en realitet.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.