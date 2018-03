Iskald fornøyelse

Statsminister Erna Solberg koser seg i is- og sneparken i Alta, designet av den lokale iskunstneren Laila Kolostyak. Ungene får fritt leke i parken, der Peder Oleander Damtoft Solbakken (3) kjører romskip. FOTO: Rita Heitmann

Både småunger og turister fryder seg over is- og sneparken i Alta. I et ledig øyeblikk var statsminister Erna Solberg som enhver turist, og ruslet rundt mellom skulpturene, designet av den lokale snedronningen Laila Kolostyak.

