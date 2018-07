Inviterer til «spionasje-seminar»

I anledning 40-årsjubileet for Vadsø historielag, inviterer laget til et seminar om etterretning og spionasje i Varanger. – Varangerområdet har gjennom ulike perioder vært åsted for etterretning og spionasje, forteller Trygg Jakola i historielaget. Foto: Torbjørn Ittelin