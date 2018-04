 Ingen grunn til forskjellsbehandling

Knut Helge Hurum, advokat for Femund Sijte, tok til orde for en positiv forskjellsbehandling for reineierne kontra bøndene. Han var også kritisk til at bøndene ikke sikret bevis da rein trakk inn på innmark i Tufsingdalen og Narjordet i november og desember i 2012. FOTO: Erik Brenli