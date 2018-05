 Ikke ambisiøs nok

Maja Stenbro Hanssen (H) mente kommunen var for lite ambisiøs i sin kvalitetsmelding for skolene og sørget for endring. FOTO: Marius Thorsen

Maja S. Hanssen (H) fikk resten av kommunestyret med seg på et mål om at kommunen utelukkende skal ha faglærte lærere i sine skoler, etter å ha kritisert den nye kvalitetsmeldinga for å ha vært for lite ambisiøs.

