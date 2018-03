I havn med slitsomme forhandlinger

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, oppsummerer årets forhandlinger om ny reindriftsavtale. Denne uken er hun på Stortinget som sametingsrepresentant for Åarjel-saemiej Gïelh. FOTO: Steinar Solaas

– Vi har fått gjennomslag for mye av det som er viktig for NRL og for næringa.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent