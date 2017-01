Hvorfor i all verden var a-ha med i filmen Urstemmen?

Anneli Drecker er en stor artist. Det er hennes karisma og humor som likevel gjør filmen verdt å se. FOTO: Pressefoto

The Native Voice: The voice of the north er tidvis en morsom film, men innholdsmessig er filmen om Anneli Dreckers søken etter urstemmen for svak. Filmen mangler rett og slett fokus.

