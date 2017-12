 Hun fortjener å bli sett

Turid Turunen mottok en liten gave fra Ságat, for sitt arbeid som frivillig i Røde Kors. – De som bruker så mye av tiden sin til nytte for andre, de fortjener å bli sett, sier Randi Vaage, leder ved Finnmark Røde Kors. FOTO: June Helén Bjørnback

Turid Turunen fra Karasjok har i mange år vært en viktig ressurs for Røde Kors med sitt engasjement for frivillig arbeid. Ságat har delt ut en liten julepresang til henne, for hennes gode innsats.

