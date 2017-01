Annie Johansen er utdannet International Beautispesialist ved Hudpleieakademiet i Vestfold. Hun kan hjelpe deg med ulike hudproblemer.



Pigmentflekker, akne, aknearr, aldringsflekker, dype rynker og fine linjer.



Ved hjelp av forskjellige metoder som diamantsliping, kjemisk peeling og nano-needling kan du få glattere og finere hud og hjelp til cellefornyelse i huden.



HudGlede benytter produkter fra Sothys, som er et anerkjent merke med 70 års erfaring.

Voks

HudGlede kan også tilby voksing. Her har du mulighet for å fjerne hår hvor enn det skulle være.



Skjemmende ansiktshår, bikinilinje og om du skulle ønske brasiliansk har du mulighet for det også. Brasiliansk er en intim voksing.



Armer, legger og lår kan også bli glatte.



Har du problemer med å få fjernet hår på rygg og skuldre, er Annie der for å hjelpe deg.



Unn deg tid til deg selv i en hektisk hverdag!



Du kan få håndspa og fotspa hos HudGlede.



Hvor er HudGlede? Jo, i samme lokaler som HårGlede.



Vi kan «skreddersy» en pakke etter ditt ønske. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.



Du kan også bruke facebook for å bestille time. . Du finner oss her: Hårglede