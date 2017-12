Høytidelig og vakker hilsen til Finland

Det var absolutt helt fullt fra scenen til bakerst ved ytterdøra under markeringen av Finlands 100-årsjubileum. FOTO: Silje L Kvammen

Den 6. desember ble Finlands 100-årsjubileum for frigjøringen markert over hele verden. Kjente bygninger ble lyst opp i hvitt og blått, mange gikk i fakkeltog, tente lys og hedret krigsveteraner. I Kirkenes ble dagen markert med den høytidelige konserten «Hilsen til Finland» i et fullsatt Grenselandmuseum.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn