Holder døra på gløtt for vindkraft

Politikerne i Tana ønsker seg en konsekvensutredning og de svarene den vil gi omkring en eventuell utbygging av Davvi vindkraftverk. – Jeg synes det er fint at man får utredet plikter og ser på hva eventuelle goder for lokalsamfunnet vil kunne bli, sa gruppeleder i Tana Ap, Per Ivar Stranden. FOTO: Erik Brenli