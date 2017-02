Historisk flaggheising på Eidsvoll

Mandag 6. februar skjer en historisk og symboltung hendelse når det samiske flagget heises opp foran Eidsvollsbygningen. Her er museumsdirektør Bård Frydenlund med det samiske flagget. FOTO: Torbjørn Ellingsen, Minstemme.no

For å markere 100-årsjubileet for samenes første landsmøte, heises det samisk flagg i hoved-flaggstanga foran Eidsvollsbygningen – for første gang i historien.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.