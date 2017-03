Hedret av laksefiskerforening i særklasse

Merete Nordhus var både stolt, ydmyk og glad for å ha fått tildelt Wenche foss-rosen for sin innsats for flyktninger og asylsøkere. FOTO: Privat

Da flyktningene strømmet over grensen på Storskog, var Merete Nordhus blant dem som stod mest på for at de skulle få levelige kår etter å ha kommet hit, og at de skulle få en rettferdig behandling. Onsdag fikk hun en ny pris for sitt engasjement.

