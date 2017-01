Går inn i ankesak med inkassokrav på seg

Advokat Trond P. Biti og Jovsset Ánte Sara er forberedt på nye timer i rettslokalet når saken om reintallsreduksjon kommer opp i Hålogaland lagmannsrett tirsdag 24. januar. FOTO: Tom Hardy

25-årige Jovsset Ánte Sara vant mot staten i Indre Finnmark tingrett. Seieren gjorde at han da slapp å ­kutte sin reinflokk ned til 75 dyr. Men gleden over seieren var kortvarig for Sara, da saken ble anket, og ­dommen således ikke er rettskraftig. Samtidig har han også et inkasso­krav hengende over seg når han ­møter i Hålo­ga­land lagmanns­rett tirsdag 24. januar.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.