Går imot Nordkapp-endringer

Hans Paul Hansen sier at ledelsen i Rica- og Scandic-kjedene går imot det som Nordkapp-rådmannen og hans stab foreslår av endringer for drift av Nordkapp-platået. I stedet foreslår man det man karakteriserer som en «middelvei-løsning». FOTO: Geir Johansen

Ledelsen for Rica/Scandic-kjedene går imot planene om at det bør opprettes offentlig parkerings­plass og et lager/servicebygg på Nordkapp-platået.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent