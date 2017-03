Fyller DNB-senteret med vekter

Jørgen Johnsen i rommet som snart skal fylles med frivekter. Nå er det bare litt rydding, noen malingsstrøk og de nye gummimattene som mangler. FOTO: Frøydis Falch Urbye

Jørgen Johnsen og Jarno Gamst Guttorm har investert 2,3 millioner kroner i treningsapparater. Nå må de to kameratene verve 7,5 prosent av Karasjoks befolkning for at treningsstudioet skal gå rundt.

