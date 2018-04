Full forvirring i FeFo

Både Marit Kirsten Anti Gaup og Ingar Eira er fornøyd med at Sametingets merknader blir lagt ved når Nussir-saka sendes Kongen i statsråd til avgjørelse. Men Gaup nekter for å ha stemt for at hun er uenig med Sametinget, og nekter for at protokollen fra styremøtet er korrekt. FOTO: Lars Birger Persen