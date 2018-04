Frykter «gladmelding» går ut over distriktene

Else M. Utsi var ikke helt tilfreds med svaret hun fikk fra ordfører Frank M. Ingilæ etter at hun stilte spørsmål i spørretimen i forbindelse med kommunestyremøtet. FOTO: Erik Brenli

Else M. Utsi i Tana raser mot rådmannens årvisse strategi med å finne penger etter bud­sjettbehandling­en. Dette fører til at ­politikerne kutter tiltak som ­ellers kunne vært bevart, dersom de hadde visst om de ekstra million­ene som har «dukket opp» de siste to år.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent