Frykter det verste

Over tid har mange av ambulanseflyene til Lufttransport AS stått på bakken grunnet mangel på flyvere. FOTO: Hallgeir Henriksen

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger er dypt bekymret for følgene av manglende ambulanseberedskap, og håper helseminister Bent Høie får sørget for at den kommer på plass før liv går tapt.

