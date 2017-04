Frivillige spadetak

De frivillige kaster seg ut i snømåking, ved sjekkpunkt Stjernevann. Her er det Cristian Uribe Saniola fra Colombia som setter igang FOTO: Guro S Bjerk

Verdensmesterskap i frivillighet, kreves, når noen få mennesker, på et lite sted, skal arrangere VM i Kiting over Varangerhalvøya. Det gjør at også deltakere blir med på dugnad.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.