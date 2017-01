Frifunnet for å ha sluppet rev inn i hundegården

FOTO: Illustrasjon

En mann fra Tana ble frifunnet i Indre Finnmark tingrett etter at han blant annet var siktet for å ha kastet en rev inn i hundegården. På et par andre punkter ble mannen dømt, og må tåle en bot på 20.000 kroner.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.