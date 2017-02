Forsvaret og reindrifta forhandler

Forsvarsbygg har startet en prosess for å få på plass en ny avtale om bruk av Halkavarre skyte- og øvingsfelt i Porsanger. FOTO: Ole-Sverre Haugli / Hæren

Partene forhandler nå om nye vilkår for bruk av Halkavarre. Forrige avtale innebar at reinbeitedistrikt 14A mottok 7 millioner i vederlag og kompensasjon for Forsvarets bruk.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.