Foreslår oppvekstsenter, og nedleggelse av barnehagen

Administrasjonsledelsen i Vadsø kommune har utredet etablering av et oppvekstsenter i Vestre Jakobselv. FOTO: Torbjørn Ittelin

Rådmannen i Vadsø har lagt frem et forslag som innebærer at det etableres et oppvekstsenter i Vestre Jakobselv, samtidig som barnehagen legges ned og bygget selges.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent