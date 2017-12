Flere i distriktene har betalt for mye

Porsanger kommune har krevd inn samme renovasjonsavgift fra husstander med ukentlig tømming og 14-dagers tømming. Dette på tross av at selskapet som utfører selve tømminga opererer med ulike priser for de to ulike tilbudene. Nå lover kommunen å rydde opp i avgiftsrotet sitt. FOTO: Arkivfoto: Frøydis Falch Urbye