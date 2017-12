Fjordfolket ruster til kamp

Med ordfører Aina Borch (til venstre) i spissen, er fisker Bernt Wilhelmsen (bakerst), fisker og møteintiativtaker Einar Olsen, Sametingets fiskeripolitiske talsmann Inge Arne Eriksen og fisker og gründer Svein Vegar Lyder, klare til kamp for fjordbefolkningenes eksistensgrunnlag og rettigheter. FOTO: Sonja E. Andersen

I stedet for å bøye av for stadig strengere fiskerireguleringer som kommer tett som hagl, ruster nå fjordfolket i Finnmark til kamp for sin egen eksistens.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn