 Finnmark må få drifte sitt eget barnehus

Politimester Ellen Katrine Hætta synes det er et skår i gleden at barnehuset ikke er underlagt Finnmark politidistrikt. Hun håper så skjer om ikke altfor lenge. FOTO: Hallgeir Henriksen

Etter at barnehuset i Kirkenes offisielt var åpnet med gode ord om viktigheten av dette huset for våre mest sårbare og dyrebare, helte ordfører Rune Rafaelsen litt malurt i begeret ved å kreve at barnehuset må driftes av Finnmark politidistrikt.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent