Filmpresentasjon for politikerne

De sto for det kulturelle innslaget. Her er Michéle Noach (t.v.), Kirsti Riesto seniorrådgiver innenfor kultur, kulturvern og miljø), Lucy Parnell og Jamie Quantrill. På veggen i bakgrunn henger noen av bildene Michéle Noach har lagt ut for salg. FOTO: Bjørn Hildonen

Det er vanlig at fylkestingene åpnes med et kulturinnslag. Så også i forkant av plenumssamlingen i Vadsø onsdag. Og det kulturelle innslaget sørget tre utenlandske kunstnere for, Michéle Noach, Lucy Parnell og Jamie Quantrill.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent