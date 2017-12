Fikk seg en luftetur midt i møtet

Sametinget gjennomførte en realistisk øvelse, hvor også brannvesenet var med. Her er det navneopprop og det sjekkes at alle som er registrert i bygget har kommet seg ut. Flere benyttet seg under seansen av en velprøvd metode for å holde varmen; den går i korthet ut på å stå midt i kofta. FOTO: Steinar Solaas