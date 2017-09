Figved trekker seg fra markedsutvalget for reinkjøtt

Daglig leder i Finnmark Rein, Are Smuk Figved, har trukket seg fra markedsutvalget for reinkjøtt. Han begrunner det med manglende tillit til leder John Anders Lifjell. FOTO: Erik Brenli (arkiv)

Are Smuk Figved i Finnmark Rein ga, i etterkant av rettssaken mot Nortura, beskjed om at han trekker seg fra markedsutvalget for reinkjøtt med umiddelbar virkning.

