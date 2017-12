Får Tromsøs kulturpris

Direktør Jérémie McGowan forteller at med tildelingen av Tromsø kommunes kulturpris 2017, anerkjenner kommunen viktigheten av den samiske identitet og tilstedeværelse i Tromsø. Her står Jérémie McGowan sammen med ordfører Kristin Røymo (AP) under et arrangement tidligere i år på Nordnorsk kunstmuseum. FOTO: Elin Margrethe Wersland