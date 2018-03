Nordkapp Arbeiderparti karakteriserer Statoils nei til terminal på Veidnes som et svik. Her bli en svært skuffet Nordkapp-ordfører Kristina Hansen intervjuet av Radio Nordkapps Raymond Elde etter møtet fredag morgen. FOTO: Geir Johansen

Nordkapp Arbeiderparti kaller Statoil sitt nei til ilandføring på Veidnes for et nytt svik. Partilaget ber om at Statoil revurderer sitt standpunkt.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent