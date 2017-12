 Dreper frivillig arbeid

Nestleder i Kjæs bygde- og hytteforening, Peder Fredriksen, sier til Ságat at foreningen er helt i mot Aps forslag om løypeavgift. FOTO: Kristin Marie Ericsson

Kjæs bygde- og hytteforening ønsker ikke en løypeavgift for sneskuterkjørere velkommen. Nestleder Peder Fredriksen tror at en avgift vil få konsekvenser for det frivillige arbeidet som i dag foregår.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn