Samisk reiselivssatsing:

– Dette ga mersmak

Allerede før ilddåpen med cruiseturister var over, hadde Siv Selnes Sara (til venstre) og Heidi Kamilla Eira bestemt seg for å satse videre innen reiselivsnæringa, der helårlig drift er ett av ønskemålene. Sara har allerede prøvd seg innen vinterturismen og hadde kinesere på besøk sist vinter. Foto: Sonja E. Andersen

Allerede et par timer før ilddåpen var avsluttet hadde rein­drifts­damene Heidi og Siv fått troen på at det er liv laga for deres nyfødte samarbeidsprosjekt innen reiseliv.

