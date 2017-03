Det ligger tjukt i blodet

Far Olav O. Hætta tar et godt grep rundt yngstejenta Hanne Merethe som i går overtok som kjøpmann på Rema 1000 i Kautokeino. Han er veldig glad for at kjøpmannsarven føres videre i familien. FOTO: Johan Mathis Gaup

Hvorfor overta Rema når konkurransen har hardnet til etter Coops storstilte utbygging og i nedgangstider i bygda kan en spørre seg.Hanne Merethe Hætta Gaup (39) er ikke i tvil om at dette er jobben hennes, og setter seg store mål for fremtiden, da hun igår formelt overtok som kjøpmann for Rema 1000 i Kautokeino - på dagen 40 år etter at hennes far startet Hættas Landhandel i samme lokaler - og lover å bli bæst på matvarer i bygda.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.