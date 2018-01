Det gamle Utstyrsmagasinet

Gamle dagers postordrekatalog het Utstyrsmagasinet, katalogen er fra 1930-tallet, men eksisterte fremdeles på 1950- og 60-tallet. FOTO: Randi Irene Losoa

Under et besøk på museet Sjøsamiske Samlinger i Byluft, Nesseby kommune, kom vi over et kjent magasin; Utstyrsmagasinet, den innholdsrike postordrekatalogen fra så tidlig som 1930 tallet.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn