Den viktige sømmen

Turid Strand har reist fra Vadsø til Lakselv for å delta på kurset. FOTO: Roger Albrigtsen

I helgen arrangerte Porsanger Husflidslag kurs i sying av kvendrakt. Instruktør for kurset var Else Johanne Olsen, hun er den eneste som i dag instruerer fremtidige draktsyersker. Håpet er nå at sy-tradisjonen bringes videre.

