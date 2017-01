Delte ut godbiter, men lite snadder for samer

Redaktør i avisen iTromsø, Egon Holstad, intervjuet festivalsjef Martha Otte om årets TIFF-program. FOTO: Elin M Wersland

Til tross for at det i år er 100-års jubileum for det første samiske landsmøtet, fokuserte festivalsjefen lite på samisk film da hun guidet folk gjennom årets TIFF-program. Det er også oppsiktsvekkende at TIFF ikke har klart å sikre seg den kritikerroste filmen Sameblod.

