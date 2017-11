Dagny frykter pipebrann mens hun venter på feieren

Siden i sommer har Dagny Larsen fra Igedas forgjeves ventet på at feieren skulle komme tilbake for å frese opp den tette pipa. I mellomtiden tør ikke Larsen fyre i vedovnen for å holde varmen i vinterkulda. – Plutselig kan det si poff. Hele pipa er jo koksa igjen med sot, sier Larsen. FOTO: Bjørn Arne Johansen