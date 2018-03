Cecile støtter Olaugs kamp for statue av samiske polarhelter

Senterpartis Cecilie Hansen ønsker å fremme saken politisk, både i Sør-Varanger kommunestyre og på Sametinget. FOTO: Lars B Persen

Olaug Bye Gamnes i Kirkenes får nå kjærkommen drahjelp av Sp-politiker Cecilie Hansen i kampen for å få reist en statue av de ukjente samiske polarheltene Ole Johnsen Must og Per Jon Savio.

