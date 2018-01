Brytestevne sørger for stor «befolkningsvekst»

Arrangørklubben Tana ble beste klubb på jentesiden under fjorårets Tana Cup. Kanskje kan det være en meritt å forsøke å kopiere under årets utgave av Tana Cup kommende helg. FOTO: Bryteklubben Tana

Førstkommende helg sørger Bryteklubben Tana for en «befolkningsvekst» på over 10 % i kommunen når de arrangerer Tana Cup for 14. gang.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn