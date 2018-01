Helse- og omsorgssjef Bente Moen (til venstre) sier kommunen det siste året jobbet målrettet for å rekruttere leger. Man har også satt i gang prosjekter som blant annet «Psykiatrisk legevakt i Porsanger» (PiP), for å avhjelpe legevakta i kommunen. Her sammen med prosjektleder Lene Gregersen. FOTO: Bjørn Arne Johansen