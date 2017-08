 Bruk samisk språkmerke på ansatte

– Et språkmerke på ansatte i butikker som viser at de kan samisk vil kunne øke språkbruken, mener Márjá-Liissá Partapuoli, NSR-SfPs førstekanddiat i Østre valgkrets. FOTO: Marie-Louise Somby

Sametingskandidat fra Tana har tro på at enkle grep kan bidra til å øke språkbruk i hverdagen, for eksempel ved at butikkmedarbeidere som snakker samisk fester et «snakk samisk til meg»-merke på seg.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn