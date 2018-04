Bokbussen er mye mer enn et rullende bibliotek

Den sørsamiske bokbussen for Helgeland og Nord-Trøndelag har rullet rundt på veiene siden 1995. Nå jobbes det med kompetanseoppbygging for de ansatte, samisk merking av hyller og en sørsamisk bokbussparlør, slik at den sørsamiske befolkninga kan betjenes på deres eget språk. Fra venstre spesialbibliotekar ved Nordland fylkesbibliotek, Petra Wognild, sjef for bokbussen, Sølvi Riise, bokbuss-sjåfør og kulturarbeider Bjørn Erik Kvannli. FOTO: Steinar Solaas