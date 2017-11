Basilica åpnet på Handelsparken

Sara Stunes og Turid Stunes (til høyre) var på handletur og oppdaget til sin store glede at kafeen var åpnet. – Her ser det veldig fint ut! Det er bra at en kafé har kommet på plass her igjen, sa Turid etter en lett lunsj med smørbrød, kaffe og kakao. FOTO: Silje L. Kvammen