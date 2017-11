Bål, gløgg og godt humør

Mandag 27. november var seniorgruppa i Nordkapp og omegn turlag samlet rundt bålet på Menes i Honningsvåg. På bildet ses sittende fra venstre Laila Andersen, Leda Elde, Else May Altmann, Herdis Uttakleiv, Bjarnhild Peters, May Larsen, Else Mari Floer, Betty Isaksen, Turid Pedersen og Hildur Martinsen. Stående bak fra venstre Tordis Johansen, Wenche Andersen, Brit May Eriksen, Anja Olsen, Else Marie Olsen, Margareth Nordhus, Herborg Jensen og Randi Holm Lønner. FOTO: Geir Johansen