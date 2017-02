Avventer utredning av skuterløypene

Jan Hansen i Nesseby, ser for seg at kommunene må innføre en form for brukerbetaling for de som skal kjøre i skuterløypene. – Kommunene har såpass store utgifter i forhold til skuterløyper, og man er nødt til å hente inn i alle fall noe av dette for at det ikke skal ramme andre viktige ting i kommunen, sier han. FOTO: Torbjørn Ittelin